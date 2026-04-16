Baza: Километровый оползень сошел в реку в Дагестане, есть угроза затопления

Крупный сход грунта произошел в Левашинском районе Дагестана вблизи села Нижние Убекимахи. Огромные массы земли обрушились в русло реки, что создало риск перекрытия водотока и последующего подтопления близлежащих территорий. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, в опасной зоне оказались семь жилых домов. Причиной нестабильности склонов стали затяжные дожди, продолжающиеся в регионе с конца марта, говорится в публикации.
