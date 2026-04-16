Ростовскому агропредприятию судебным решением ограничили экспорт зерновых. По иску территориального управления Россельхознадзора суд в апреле текущего года наложил ограничения на деятельность компании из Ростовской области, занимающейся отгрузкой зерна.
Фирме предписано прекратить транспортировку подкарантинной продукции до момента получения всех необходимых разрешительных справок. Основанием для иска послужили многократные нарушения, которые фиксируются инспекторами с 2023 года.
Согласно данным ведомства, только за первые месяцы 2025 года организация отгрузила свыше 9,6 тыс. тонн зерновых культур, при этом ни разу не оформив заявку на получение карантинных сертификатов. В результате продукция уходила потребителям без обязательной лабораторной диагностики на наличие опасных вредителей и заболеваний растений.
Несмотря на регулярные официальные предупреждения со стороны надзорного органа, предприятие игнорировало требования законодательства. Это вынудило Россельхознадзор инициировать судебное разбирательство.