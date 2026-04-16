Транспортная полиция расследует наезд поезда на женщину в Краснодарском крае

Сотрудники транспортной полиции выясняют детали инцидента, в результате которого пострадала женщина. Как сообщили в ведомстве, днем 16 апреля в Тимашевский линейный отдел транспортной полиции поступило сообщение о наезде грузового состава на человека. Происшествие случилось на перегоне между станциями Тимашевск и Ведмидовка в районе станицы Медведовской. На место ЧП незамедлительно выехала оперативная группа.
«По предварительным данным, машинист, увидев на путях женщину, подал несколько звуковых сигналов и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не смог. В результате наезда гражданка получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение района. Личность пострадавшей, внешне около 30 лет, в настоящее время устанавливается», — рассказали в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.
По факту случившегося проводится проверка, целью которой является установление всех обстоятельств произошедшего.