В Черняховске в многоквартирном доме произошел пожар с погибшей и пострадавшим

Как уточнили в региональном управлении МЧС, в квартире горел диван на площади 4 квадратных метра. Пожарные спасли из огня мужчину и женщину и ликвидировали возгорание. Однако женщина скончалась в карете скорой помощи. На месте работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Причину пожара устанавливают сотрудники органов дознания МЧС.