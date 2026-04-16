Неизвестный напал с ножом на двух человек в магазине в Люберцах, есть жертвы

Неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в подмосковных Люберцах. В результате атаки 40-летняя женщина получила колотую рану груди и скончалась в машине скорой помощи, а 37-летнего мужчину госпитализировали с ранениями живота, груди и порезами рук. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил 112.