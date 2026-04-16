Неизвестный напал с ножом на двух человек в магазине в Люберцах, есть жертвы

Неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в подмосковных Люберцах. В результате атаки 40-летняя женщина получила колотую рану груди и скончалась в машине скорой помощи, а 37-летнего мужчину госпитализировали с ранениями живота, груди и порезами рук. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил 112.

— Нападавшего разыскивают, выясняются обстоятельства произошедшего, — передает Telegram-канал.

В марте в поселке Кедровый в Чунском районе Иркутской области 20-летний юноша зарубил топором обидчика и мужчину, который стал свидетелем произошедшего. Позднее правоохранители задержали преступника, и суд приговорил его к 16,5 года колонии строгого режима.

27 февраля Егорьевский городской суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы Александра Хаярова, который вместе с товарищем до смерти избил двух знакомых во время совместной пьянки. Злоумышленники наносили удары мужчинам гаечным ключом, горлышком от бутылки и другими предметами.