20-летнему парню оторвало руку в Семее: пострадавший рассказал подробности

Асылжан: Потеря руки на стройке
Асылжан, студент-юрист, в этом году должен был получить диплом. Через знакомых он нашел подработку на стройке, где и произошло жуткое происшествие. В минувшие выходные он потерял руку.
Что произошло?
Очнувшись в больнице, Асылжан рассказал, что хотел заработать немного денег для учебы и помочь родителям. В бетономешалке застрял камень, и он решил расчистить его изнутри. Сначала он использовал лопату, но потом она не доставала до дна. Тогда он решил воспользоваться маленькой лопаточкой, чтобы дочистить до конца.
Асылжан не помнит, как бетономешалка включилась, хотя она была отключена. Он вытащил руку, но что было дальше — не помнит.
Состояние пациента
Врач-травматолог Жанахмет Садыков рассказал, что было проведено экстренное оперативное лечение. Правая верхняя конечность Асылжана была размозжена при поступлении. Сейчас его состояние средней степени тяжести, он стабильный пациент.
Реакция родных
Родные молодого парня в шоке от произошедшего. Они говорят, что не знали о его работе на стройке. Там студент работал неофициально.
Мать пострадавшего рассказала, что на стройке не было никаких условий для безопасности. Без инструктажа и подготовки Асылжан был поставлен на опасное место.
Родные даже поехали на стройку, чтобы встретиться с руководством и услышать объяснения. Но с ними никто не стал говорить.
Расследование
Делом сейчас занимаются в инспекции труда. Госинспектор по области Абай Кайрат Жокебаев сообщил, что полученная травма относится к тяжелой степени. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая. Комиссия приступила к работе.
Расследование займет минимум 10 дней. Все выводы будут переданы в полицию.
Будущее Асылжана
Асылжану теперь потребуются долгая реабилитация и протез.