В МЧС прокомментировали громкие хлопки в Нижнем Новгороде в ночь на 16 апреля

В ночь на 16 апреля жители Нижнего Новгорода услышали серию громких хлопков и гул, который раздавался сразу в нескольких районах города. По словам очевидцев, звуки были настолько сильными, что во дворах срабатывали сигнализации автомобилей, а некоторые горожане проснулись от грохота. Об этом нижегородцы активно пишут в соцсетях.
— Что касается «взрывов» — информация о происшествиях не поступала, силы МЧС не привлекались. Пострадавших и погибших нет, — прокомментировали произошедшее в пресс-службе ведомства.
Хлопки, похожие на взрывы, слышали в Московском, Канавинском и Ленинском районах. Особенно часто сообщения поступали от жителей Сортировки и окрестностей завода «Сокол». В Советском районе люди отмечали протяжный гул, напоминающий звук пролетающих самолетов.
— В районе 121 школы громыхает!
— На Чаадаева слышно…
— На Березовской сейчас 4 раза был мощный грохот.
— На Мечникова 3 мощных взрыва только что было слышно, — делятся жители города в телеграм-каналах.
В сети также появилось видео с камеры домофона на Московском шоссе: на записи видна вспышка, после которой слышен сильный хлопок и сработавшие сигнализации автомобилей. Очевидцы сообщают, что в сторону железной дороги на Сортировке направлялись машины экстренных служб.
По предварительным данным, причиной ночного переполоха могли стать мощные петарды, которые запускали подростки. Пользователи сети также высказывали предположения о дронах.