Водитель автобуса может сесть на 10 лет за консервные банки, которые вскрыли таможенники на границе Беларуси

Белорусские таможенники на границе вскрыли несколько банок с консервами, после чего пришлось возбудить уголовное дело. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, в пункте пропуска «Брест» таможенникам не понравились пять жестяных банок с якобы консервами, которые водитель пассажирского автобуса MAN вез в пакете среди других продуктов. При сканировании через рентгеновскую установку стало видно, что в жестяных банках размещены нехарактерные вложения.
Консервы вскрыли и достали полиэтиленовые пакеты с рассыпчатым веществом белого цвета массой 2,3 килограмма. Экспертиза показала, что в пакетах — особо опасный психотроп.
Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятий позволили установить возможного получателя данного «товара».
В отношении задержанных и иных неустановленных лиц Брестская таможня возбудила уголовное дело о приобретении, хранении и перевозке психотропов (ч.2 ст.328−1 Уголовного кодекса Беларуси). Фигурантам грозит до 10 лет заключения.
