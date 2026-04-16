Правительство Кузбасса прокомментировало пропажу Героя России Асылханова

Власти Кузбасса официально прокомментировали исчезновение Героя России Алексея Асылханова. В Кемеровской области подтвердили, что по факту его пропажи в городе Юрге возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас идут активные поиски и следственные действия. Подробности дела пока не раскрывают. В интересах следствия вся информация ограничена, сообщили в региональном правительстве.
Напомним, что 23-летнего Алексея Асылханова начали искать с 3 апреля в Юрге. В декабре 2024 года президент Владимир Путин вручил ему Золотую Звезду Героя России за участие в специальной военной операции. После ранения молодой человек вернулся в Кузбасс и стал преподавать в местном техникуме.
Жена пропавшего рассказала, что раньше Алексей никогда не исчезал и не имел вредных привычек. В день исчезновения он был в хорошем настроении, но повёл себя странно. Мужчина сказал супруге, что идёт на работу, хотя занятия в колледже к тому времени уже закончились.