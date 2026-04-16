В Свердловской области вспыхнул ангар

Под Сысертью загорелся ангар.

Источник: Комсомольская правда

16 апреля вечером произошел пожар в поселке Большой Исток. Загорелось промышленное помещение на улице Свердлова. Огнем было охвачено 40 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

Из-за инцидента никто не пострадал.

— Поврежден полуприцеп и внутренняя отделка в ангаре. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 10 человек личного состава, — уточнили в ведомстве.

С огнем пожарные боролись около часа. В 19:35 открытый огонь удалось потушить. К 20:25 завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции. Причину случившегося будут устанавливать пожарные дознаватели.