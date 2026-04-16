В Иловлинском районе обнаружили махинации со сроком годности говяжьих почек

Продление срока годности на мясную продукцию обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора при оформлении документов одного из хозяйств Иловлинского района.
Нарушение выявилось при проверке системы «Меркурий». По данным, внесенным на электронной площадке хозяйства, ветеринарный специалист оформил производственный сертификат на субпродукт — замороженные говяжьи почки со сроком годности до 16 июня. А затем с помощью операции «переработка/производство» этот срок был увеличен с помощью продления срока годности сырья. Подобные манипуляции могут привести к появлению на прилавках некачественной продукции.
В связи с этим ветеринарному специалисту, оформлявшему документы, было выдано предупреждение, а производственный сертификат аннулирован. Кроме того, информация о происшествии передана в комитет по ветеринарии и природоохранную прокуратуру дя принятия дальнейших мер реагирования.
