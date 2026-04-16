В Иловлинском районе обнаружили махинации со сроком годности говяжьих почек

Нарушение выявилось при проверке системы «Меркурий». По данным, внесенным на электронной площадке хозяйства, ветеринарный специалист оформил производственный сертификат на субпродукт — замороженные говяжьи почки со сроком годности до 16 июня. А затем с помощью операции «переработка/производство» этот срок был увеличен с помощью продления срока годности сырья. Подобные манипуляции могут привести к появлению на прилавках некачественной продукции.