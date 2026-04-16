Суд арестовал главреда Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву

Московский суд отправил под арест главного редактора популярного Telegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву. Её подозревают в серьёзных должностных преступлениях. Информацию об этом предоставила пресс-служба столичного ГСУ Следственного комитета России.
По решению суда Алину Джикаеву заключили под стражу. Оперативному дежурному дежурной части УМВД России по Махачкале суд назначил домашний арест.
Напомним, что СК возбудил уголовное дело в отношении Алины Джикаевой и полицейского из Махачкалы. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, а также в получении и даче взятки.
По данным следствия, ещё в 2020 году Джикаева договорилась с оперативным дежурным в Москве. Она получала от него секретные сведения о происшествиях и оперативной обстановке в Дагестане и Северной Осетии-Алании. В эту информацию входили и персональные данные обычных граждан.
Взамен полицейский с июля 2020 года по июнь 2025 года регулярно получал от неё деньги. Общая сумма взятки превысила 250 тысяч рублей. Следователи уверены, что действия сотрудника МВД были незаконными.