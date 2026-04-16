В Люберцах мужчина в ходе конфликта убил ножом женщину

«В одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана скорая помощь, а также сотрудники правоохранительных органов. От полученных ранений женщина скончалась, мужчине врачи продолжают оказывать медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что подозреваемый задержан. «Им оказался местный житель 1980 года рождения», — сообщили в ГСУ СК.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек и убийство женщины. «Следователями территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы ГУ МВД России, конфликт произошел в квартире одного из домов, расположенных на проспекте Победы.
«Пострадавшие выбежали из подъезда и направились в ближайший магазин, где очевидцы вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина 1988 г. р. был госпитализирован, женщина 1982 г. р. скончалась от полученных ранений», — сообщили в полиции Подмосковья.