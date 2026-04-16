В Люберцах мужчина в ходе конфликта убил ножом женщину

«В одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения. Убегая от нападавшего мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в сторону супермаркета, где очевидцами была вызвана скорая помощь, а также сотрудники правоохранительных органов. От полученных ранений женщина скончалась, мужчине врачи продолжают оказывать медицинскую помощь», — сообщили в ведомстве.