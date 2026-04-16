Власти Туапсе рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

52 частных домовладения, восемь многоквартирных домов и три социально значимых объекта повреждены в Туапсе в результате атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в своем Telegram-канале.
Чиновник уточнил, что на текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. По словам главы округа, в ликвидации последствий налета задействованы 285 человек и 71 единица техники. Также продолжает работать пункт временного размещения.
Бойко также поручил обследовать городскую инфраструктуру и сделать смету на восстановление пострадавших объектов.
Ранее сайт KP.RU писал, что в результате ночной атаки украинских БПЛА в порту Туапсе загорелось технологическое оборудование.