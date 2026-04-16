Неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах

В Люберцах мужчина, пытавшийся защитить женщину от нападения с ножом, госпитализирован в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы, сообщает Mash.

По предварительным данным, нападавший набросился на 40-летнюю женщину. Проходивший мимо юрист вступился за неё, в результате чего получил множественные ножевые ранения живота, груди и рук. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи от ранения в грудь.

Нападавшему удалось скрыться, однако позже он был задержан. По уточнённой информации, конфликт начался в квартире из-за спора о собственности между бывшим и новыми владельцами, после чего переместился в магазин. СК по Московской области проводит проверку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что у застреленного в Оренбуржье полицейского был день рождения. Погибшим является старший лейтенант полиции Никита Дмитриевич Гнусин, уроженец Новотроицка. Он занимал должность оперуполномоченного отделения по обслуживанию территории отдела уголовного розыска ОП № 3 МУ МВД России «Орское». У погибшего офицера остался четырёхлетний сын.

