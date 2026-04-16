В Люберцах мужчина убил ножом женщину и ранил мужчину, его задержали

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в Люберцах.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет по Московской области сообщил о задержании мужчины, который убил женщину и ранил мужчину в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В одной из квартир в городе Люберцы в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения», — сообщили в ведомстве.

Утверждается, что мужчина и женщина выбежали из дома и направились в сторону супермаркета, где очевидцы вызвали скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов.

От полученных ранений женщина скончалась, а мужчине врачи оказывают медицинскую помощь. По факту покушения на убийство мужчины и убийства женщины возбуждено уголовное дело.