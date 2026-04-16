Злоумышленник, устроивший кровавую бойню в супермаркете в Люберцах, задержан

В подмосковных Люберцах задержан 44-летний местный житель по подозрению в убийстве женщины и покушении на убийство ещё одного человека. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК России.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом убил женщину и ранил мужчину в супермаркете в Люберцах. Инцидент произошёл в супермаркете на проспекте Победы. По данным СМИ, конфликт начался в квартире из-за спора о собственности между бывшим и новыми владельцами, после чего переместился в магазин.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.