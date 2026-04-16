Четыре на вылет и один на прилет: в Волгограде задержаны пять авариарейсов

Пассажирам, купившим билеты в Санкт-Петербург на 16 апреля, приходится ждать вылета больше 10 часов.

В международном аэропорту «Сталинград» задержаны вылеты и прилет сразу нескольких авиарейсов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, пассажирам авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» вылета приходится ждать уже почти 10 часов — отправка лайнеров перенесена с 12:50 на 22:50. Также с опозданием из Волгограда вылетят рейсы в Екатеринбург и Москву авиаперевозчиков Nord Star и «Победа» соответственно. Последний вылетит с опозданием из-за того, что задерживается прибытие самолета этой авиакомпании из столицы в Волгоград.

