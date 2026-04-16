«Дома его ждал маленький сын — у папы день рождения»: О полицейском, убитом при поимке преступника в Оренбуржье, рассказали в МВД

Погибший при задержании преступника в Оренбургской области 28-летний сотрудник полиции Никита Гнусин умер в свой день рождения. Об этом сообщает «КП-Оренбург» со ссылкой на заявление УМВД России по региону.
Погибший офицер полиции Никита Гнусин. Фото: полиция Оренбуржья.
Офицер полиции погиб при исполнении служебного долга в населенном пункте Аккермановка в районе города Новотроицка. Свою службу в правоохранительных органах Гнусин начал в 2021 году и был назначен на должность участкового уполномоченного. Затем он перешел в отдел уголовного розыска, а последним местом его службы стал отдел полиции № 3 МУ МВД России «Орское».
«Сегодня дома его ждал маленький сын, которому всего четыре года — у папы день рождения… Ребенок остался без отца, а коллектив — без боевого товарища», — сообщает «КП-Оренбург».
Напомним, что инцидент произошел в четверг, 16 апреля. Находящийся в федеральном розыске преступник напал на сотрудников полиции во время его задержания. В результате один из силовиков погиб, еще трое получили ранения.