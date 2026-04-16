«Дома его ждал маленький сын — у папы день рождения»: О полицейском, убитом при поимке преступника в Оренбуржье, рассказали в МВД

Офицер полиции погиб при исполнении служебного долга в населенном пункте Аккермановка в районе города Новотроицка. Свою службу в правоохранительных органах Гнусин начал в 2021 году и был назначен на должность участкового уполномоченного. Затем он перешел в отдел уголовного розыска, а последним местом его службы стал отдел полиции № 3 МУ МВД России «Орское».