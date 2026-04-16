Роспотребнадзор начал эпидрасследование инфекции в детсаду в Одинцове

Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия и расследование из-за острой кишечной инфекции в детском саду в подмосковном Одинцове. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в управлении ведомства по Московской области.

Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия и расследование из-за острой кишечной инфекции в детском саду в подмосковном Одинцове. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в управлении ведомства по Московской области.

— После получения первых экстренных извещений о случаях острой кишечной инфекции среди детей, посещающих детский сад № 23 г. Одинцово, специалистами Управления Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно начато эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что детсад временно закрыт для проведения дезинфекции. В ходе эпидрасследования специалисты выявили нарушения санитарных требований на пищеблоках и в учреждении, говорится в материале.

Воспитанники одного из детских садов Одинцова в возрасте от двух до семи лет поступили в больницу с симптомами кишечной инфекции. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. В свою очередь в пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что с 9 апреля на текущий момент помощь медицинских специалистов потребовалась 42 детям и двум сотрудникам детского сада.