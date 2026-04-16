Роспотребнадзор начал эпидрасследование инфекции в детсаду в Одинцове

Воспитанники одного из детских садов Одинцова в возрасте от двух до семи лет поступили в больницу с симптомами кишечной инфекции. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области. В свою очередь в пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что с 9 апреля на текущий момент помощь медицинских специалистов потребовалась 42 детям и двум сотрудникам детского сада.