Более 50 частных домов пострадали в Туапсе после ночной атаки дронов

В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края в результате ночных ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Туапсе были повреждены социально значимые объекты, 52 частных владения и восемь многоквартирных домов. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава округа Сергей Бойко.
— На текущий момент обследование прошли 43 жилых помещения, в которых проживает 122 человека. Дал поручение закончить обходы завтра к обеду. В пяти частных домах зафиксирована полная потеря жилых помещений, — рассказал Бойко.
Он отметил, что в ликвидации последствий атаки вражеских дронов участвуют 285 человек и 71 единица техники. Пункт временного размещения пострадавших горожан продолжает работать в школе № 6, еще четыре семьи разместили в гостинице. Также всем, кому это необходимо, сейчас подбирают временное жилье в маневренном фонде, написал чиновник в своем Telegram-канале.
В ночь с 15 на 16 апреля российские силы ПВО сбили 207 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей и других регионов страны.