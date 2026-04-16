В Туапсе после атаки украинских БПЛА повреждены более 60 зданий

КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Более 60 зданий получили повреждения в результате атаки украинских БПЛА на Туапсе в ночь на четверг, сообщает глава муниципалитета Сергей Бойко.

Источник: © РИА Новости

«В Туапсе после атаки БПЛА повреждены 60 домов. Это 52 частных домовладения и восемь многоквартирных домов. Также пострадали три социально значимых объекта», — говорится в сообщении в Telegram-канале Бойко.

Уточняется, что уже обследовали 43 жилых помещения, в которых проживают 122 человека. Пять частных домов полностью разрушены. Как отмечает глава города, в ликвидации последствий участвуют 285 человек и 71 единица техники.

В сообщении Бойко также уточняет, что пункт временного размещения для жителей пострадавших домов продолжает работать в школе № 6. Четыре семьи размещены в гостинице.

Роспотребнадзор в течение дня в шести точках проводил анализ атмосферного воздуха, превышений предельно допустимой концентрации нет, добавляется в сообщении главы города.

Прибрежные города Краснодарского края подверглись массированной атаке украинских БПЛА в ночь на 16 апреля. В Туапсинском муниципалитете власти ввели режим ЧС. Там погибли два человека, пострадали семь. В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, один человек доставлен в больницу. В Сочи из-за падения обломков дронов повреждены два частных дома и детский сад.

