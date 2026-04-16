В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА

Граждан попросили избегать открытых участков и не подходить к окнам.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Рязанской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Беспилотная опасность на территории Рязанской области 22:10 мск. Избегайте открытых участков, не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

