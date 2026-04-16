В Намибии задержали рыболовецкое судно с россиянами

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рыболовецкое судно с российскими гражданами на борту задержано в Намибии, посольство России занимается решением вопроса, сообщило дипломатическое ведомство.

«В связи с распространяемой в российских и зарубежных СМИ информацией о ситуации, в которой оказались граждане России — члены экипажа рыболовецкого судна “VENUS-1 (13 человек), принадлежащего частной намибийской компании “HODAGO FISHING (PTY) LTD”, сообщаем следующее. Посольство активно занимается решением этой проблемы, ставшей следствием гражданско-правового конфликта между работодателем и рыбаками, который возник в начале 2026 г. из-за отсутствия у “HODAGO FISHING (PTY) LTD” средств для погашения задолженности по зарплате за два месяца”, — сообщило посольство РФ в Telegram-канале.

По информации дипведомства, рабочее судно «VENUS-1» было арестовано и сейчас стоит у причала в порту Уолфиш-Бей с экипажем на борту. В сообщении отмечается, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с капитаном судна и другими членами экипажа. Кроме того, своевременно предпринимаются меры для организации снабжения судна и команды всем необходимым, включая горючее и продовольствие.

Посольство подчеркнуло, что намибийская сторона не чинит никаких препятствий для возвращения российских граждан на Родину, а сложившаяся ситуация не несет угрозы жизни и здоровью российских граждан.