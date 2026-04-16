Postimees: на севере Эстонии нашли обломки, вероятно, украинского БПЛА

Обломки, предположительно, украинского беспилотника вновь обнаружены на севере Эстонии, пишет Postimees, ссылаясь на специалиста по коммуникациям департамента полиции безопасности страны Ольгу Кивистик.
«Кивистик сообщила, что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов», — пишет газета.
По словам сотрудницы ведомства, фрагмент дрона был найден в четверг, 16 апреля, в деревне Турбунеэме. Кивистик сказала, что это, вероятно, обломки упавшего ранее украинского дрона, которые прибило ветром к эстонскому побережью только сейчас.
По ее словам, фрагменты БПЛА не представляют опасности для людей. Она также не исключила, что могут быть обнаружены и другие детали дрона.
Напомним, в конце марта беспилотники несколько раз фиксировались на территории Эстонии. Так, 25 марта один из дронов врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. В ночь на 31 марта еще один упал в районе деревни Хаммасте примерно в 30 километрах от российской границы, а перед этим телерадиокомпания ERR сообщила, что несколько украинских беспилотных летательных аппаратов оказались в воздушном пространстве Эстонии.