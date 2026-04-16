Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Postimees: на севере Эстонии нашли обломки, вероятно, украинского БПЛА

Фрагменты дрона нашли в деревне Турбунеэме.

Источник: Аргументы и факты

Обломки, предположительно, украинского беспилотника вновь обнаружены на севере Эстонии, пишет Postimees, ссылаясь на специалиста по коммуникациям департамента полиции безопасности страны Ольгу Кивистик.

«Кивистик сообщила, что в последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов», — пишет газета.

По словам сотрудницы ведомства, фрагмент дрона был найден в четверг, 16 апреля, в деревне Турбунеэме. Кивистик сказала, что это, вероятно, обломки упавшего ранее украинского дрона, которые прибило ветром к эстонскому побережью только сейчас.

По ее словам, фрагменты БПЛА не представляют опасности для людей. Она также не исключила, что могут быть обнаружены и другие детали дрона.

Напомним, в конце марта беспилотники несколько раз фиксировались на территории Эстонии. Так, 25 марта один из дронов врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. В ночь на 31 марта еще один упал в районе деревни Хаммасте примерно в 30 километрах от российской границы, а перед этим телерадиокомпания ERR сообщила, что несколько украинских беспилотных летательных аппаратов оказались в воздушном пространстве Эстонии.

