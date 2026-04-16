Postimees: на севере Эстонии нашли обломки, вероятно, украинского БПЛА

Напомним, в конце марта беспилотники несколько раз фиксировались на территории Эстонии. Так, 25 марта один из дронов врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере. В ночь на 31 марта еще один упал в районе деревни Хаммасте примерно в 30 километрах от российской границы, а перед этим телерадиокомпания ERR сообщила, что несколько украинских беспилотных летательных аппаратов оказались в воздушном пространстве Эстонии.