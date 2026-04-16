Женщина, которой по ошибке прооперировали бедро вместо позвоночника, умерла

В Индии пожилой женщине сделали ненужную операцию из-за грубой ошибки при идентификации пациентов.

Источник: Freepik

В Индии пожилой женщине сделали ненужную операцию вследствие серьёзной ошибки в системе опознания больных, информирует Times of India.

Случай произошел 7 марта в травматологическом отделении университетской клиники города Варанаси. 71-летняя Радхика Деви, находившаяся в нейрохирургическом отделении в ожидании плановой операции, была ошибочно доставлена в операционный зал вместо 82-летней Радхики Сингх.

Медики приступили к операции, однако дежурный старший ординатор не выявил предполагаемого перелома бедренной кости, после чего персонал подтвердил факт путаницы. Наложенные разрезы были обработаны, а пациентка возвращена в палату без информирования родственников.

18 марта Деви была прооперирована правильно, однако впоследствии развились осложнения, и 28 марта она скончалась.

Факт халатности был обнаружен после обращения внука погибшей с жалобой к руководству медучреждения. Для расследования данного происшествия создана специальная комиссия, которая в настоящее время проводит проверку и определяет степень ответственности медицинского персонала.

Ранее в США хирурга обвинили в убийстве пациента после ошибочного удаления печени.

