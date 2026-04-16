Жителя Крыма приговорили к 14 годам колонии за помощь СБУ

38-летний гражданин Керчи осужден на 14 лет строгого режима за совершение преступления против государственной безопасности. Согласно информации прокуратуры региона, он подготовил швартовочное место для украинского безэкипажного катера с деталями для сборки дронов у берегов Кубани.
Как уточняет пресс-служба, исполняя указания представителя украинской спецслужбы, осужденный провел разведку местности и установил в прибрежном районе близ Геленджика специальное швартовочное оснащение, которое ранее было извлечено из тайника.
В задачи злоумышленника входила сборка доставленных на катере беспилотников, их соединение с каналами связи для последующего дистанционного запуска и контроля. Данный катер был своевременно выявлен и ликвидирован силами российских военных, а сам фигурант задержан сотрудниками органов безопасности.
Судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим годичным ограничением свободы. Также в государственную собственность конфискованы автомобиль, средства мобильной связи и денежные средства в сумме пять тысяч долларов, полученные осужденным от своего куратора.