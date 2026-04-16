Мужчину, выпившего перекись водорода, спасли в больнице Сергиева Посада

Ранее пятилетняя девочка получила тяжёлое пищевое отравление после ужина в грузинском ресторане «Джонджоли» в Москве. Девочка попробовала тыквенный суп и немного хачапури, а затем легла спать. Проснувшись утром, она чувствовала себя разбитой, а через несколько часов начались резкая боль в животе, рвота и жидкий стул. Температура поднялась до 39 градусов и не опускалась несколько суток.