Взявшие заложников в итальянском банке грабители скрылись через туннель

В Неаполе грабители, захватившие заложников в местном банке, сумели скрыться с места преступления через подземный туннель, сообщает ВВС.
По информации журналистов, преступники взяли в заложники 25 человек. Пока из Тосканы экстренно выдвигался спецназ, следователи вели переговоры с злоумышленниками. Спустя несколько часов бойцы спецподразделения ворвались в здание банка через окно. В ходе штурма прозвучали выстрелы и были применены светошумовые гранаты.
Однако грабителям удалось бежать через туннель — предположительно, они скрылись в канализационной системе города. Злоумышленники похитили содержимое сейфов, поэтому точная сумма ущерба пока не установлена. Все заложники освобождены, серьезных травм никто не получил.
