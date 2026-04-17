РИА Новости: Появились детали по делу об убийстве в Люберцах

Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в Люберцах. В результате атаки 40-летняя женщина получила колотую рану груди и умерла в машине скорой помощи, 37-летнего мужчину доставили в больницу с ранениями живота, груди и порезами рук. Об этом написал Telegram-канал «112».