РИА Новости: Появились детали по делу об убийстве в Люберцах

Причиной конфликта, во время которого мужчина зарезал женщину и ранил другого мужчину в подмосковных Люберцах, стало нежелание нападавшего съезжать из проданной им квартиры. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
— Мужчина не хотел съезжать из квартиры, которую продал, — рассказал собеседник агентства.
В Следственном комитете по Московской области сообщили, что в одной из квартир в Люберцах в ходе ссоры бывший собственник помещения нанес новым собственникам ножевые ранения.
— Убегая от нападавшего мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в супермаркет. Там очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. От полученных ранений женщина умерла, мужчине врачи продолжают оказывать медпомощь, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух человек и об убийстве.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на двух человек в магазине в Люберцах. В результате атаки 40-летняя женщина получила колотую рану груди и умерла в машине скорой помощи, 37-летнего мужчину доставили в больницу с ранениями живота, груди и порезами рук. Об этом написал Telegram-канал «112».