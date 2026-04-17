В Гурьевском районе рейсовый автобус столкнулся с автокраном, есть пострадавшие

«По предварительной информации, сегодня, 16 апреля, в 15:45 на автодороге Калининград-Нестеров в районе поворота в сторону пос. Прибрежное рейсовый автобус, следовавший по маршруту Калининград-Гусев проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с автокраном. В результате ДТП есть пострадавшие», — уточняется в сообщении.