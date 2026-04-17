В Новосибирске опубликованы подробности обысков у главы филиала РЖД Александра Грицая по делу о коррупции

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай задержан по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

По данным Следственного комитета России, сумма незаконных вознаграждений превышает 50 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере. Также задержан представитель коммерческой структуры, которого подозревают в даче взятки.

По версии следствия, с апреля 2025 года по апрель 2026 года руководитель магистрали систематически получал деньги от компаний, работающих в сфере железнодорожного строительства и грузоперевозок. Взамен он оказывал им покровительство, давал указания подчинённым и способствовал принятию выгодных для бизнеса решений.

Задержание провели сотрудники УФСБ по Новосибирской области. В ходе обысков в доме фигуранта обнаружили и изъяли наличные средства, а также оружие и боеприпасы.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжает работу, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники.

СК