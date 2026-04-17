Полицейского в КЧР арестовали за снабжение наркотиками жителей

Он заставлял зависимых снимать процесс на видео.

Источник: Комсомольская правда

В Карачаево-Черкесской Республике полицейского арестовали по подозрению в снабжении наркотиками местных жителей. Об этом рассказывает издание «АиФ — Северный Кавказ».

По данным следствия, сотрудник Управления наркоконтроля МВД по республике действовал ради искусственного улучшения показателей работы. В декабре 2025 года он заставил двух мужчин «помочь» ему «раскрыть» преступление.

Полицейский несколько раз давал им наркотики. Те употребляли их в квартире своей общей знакомой. При этом наркоманы тайком от хозяйки снимали все на видео.

В январе 2026 года сотрудник УНК сам пришел в эту квартиру. Он изъял предметы со следами наркотиков. После этого против женщины возбудили уголовное дело об организации притона.

Сейчас полицейский арестован. Он находится в СИЗО. Расследование продолжается. Фигуранта проверяют на причастность к незаконному сбыту наркотиков и должностным преступлениям.

В МВД заявили, что противоправную деятельность сотрудника выявили оперативники собственной безопасности ведомства вместе с региональным УФСБ.

