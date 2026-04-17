Кехману и Гезерову вменили два миллиарда рублей растраты при реконструкции сцены

Следствие вменило бывшему генеральному директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману и его заместителю Артуру Гезерову растрату средств государственного контракта на реконструкцию сцены театра в особо крупном размере — сумма ущерба превышает два миллиарда рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило издание РБК, ссылаясь на два источника, которые знакомы с ходом расследования.