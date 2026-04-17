Кехману и Гезерову вменили два миллиарда рублей растраты при реконструкции сцены

Следствие вменило бывшему генеральному директору МХАТ имени Горького Владимиру Кехману и его заместителю Артуру Гезерову растрату средств государственного контракта на реконструкцию сцены театра в особо крупном размере — сумма ущерба превышает два миллиарда рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило издание РБК, ссылаясь на два источника, которые знакомы с ходом расследования.
По версии следствия, в 2023—2024 годах была организована схема, в рамках которой бюджетные средства, выделенные на реконструкцию, выводились через подконтрольные фирмы. Кехману и Гезерову предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК России «Растрата в особо крупном размере».
Также суд по ходатайству следствия 16 апреля отправил под стражу до 8 июня гендиректора компании «Атлант проект» Петра Семенова, который проходит фигурантом по делу о растрате при реконструкции сцены театра вместе с Кехманом и Гезеровым.
— В 2022 году «Атлант проект» выиграл тендер на поставку оборудования для обеспечения сценических и аудиовизуальных эффектов в спектаклях текущего репертуара. Сумма контракта составила 1,98 миллиарда рублей, — говорится в статье.
В тот же день Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Артура Гезерова. Он пробудет в СИЗО до 8 июня.
Дело в отношении Кехмана касается предполагаемых финансовых махинаций при проведении реконструкции исторической сцены МХАТа в 2023—2024 годах. Согласно версии следствия, бюджетные средства могли выводиться через аффилированные организации. Позднее в отношении Кехмана возбудили новое уголовное дело.