Жителя КЧР осудят за интимные фото бывшей жены, которые он показал из мести

Мужчина выложил снимки на сайте знакомств из мести за алименты.

Источник: Комсомольская правда

В Карачаево-Черкесской Республике житель региона пойдет под суд за публикацию интимных фото своей бывшей жены. Об этом рассказывает издание «АиФ — Северный Кавказ».

Речь идет о жителе Урупского района. По данным республиканского СУ СК России, инцидент произошел в 2025 году. Бывшая супруга потребовала от мужчины алименты.

Тот решил отомстить. Обвиняемый разместил на сайте знакомств интимные фотографии женщины. Снимки остались у него после развода.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Статья — незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих личную тайну.

Сейчас дело передано в суд.

