Al-Mayadeen: ВВС Израиля атаковали 11 поселений Ливана до прекращения огня

Израильская авиация нанесла серию ударов по южным районам Ливана незадолго до вступления в силу режима прекращения огня. Атаки были зафиксированы примерно за десять минут до начала перемирия, пишет Al-Mayadeen.
Сообщается, что удары пришлись по ряду населённых пунктов, включая Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани. Кроме того, в течение короткого времени были атакованы и другие поселения в регионе.
Ранее стало известно о договорённости между Израилем и Ливаном о временном прекращении огня сроком на десять дней, которое должно было начаться 17 апреля с полуночи по местному времени.
Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что лидеры Израиля и Ливана планируют провести переговоры на этой неделе. Ранее прошла встреча между послами Израиля и Ливана при посредничестве Вашингтона.