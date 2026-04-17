ЦАХАЛ заявил, что атаковал 380 целей в Ливане за сутки до прекращения огня

ЦАХАЛ заявила, что за 24 часа до вступления в силу прекращения огня в Ливане атаковала 380 объектов движения «Хезболла».

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля сообщила о масштабной серии ударов по объектам боевого крыла движения «Хезболла» на юге Ливана в течение суток перед вступлением в силу режима прекращения огня. По данным военных, были поражены 380 целей.

Среди атакованных объектов назывались ракетные установки, командные пункты и группы вооружённых формирований. В израильской армии подчеркнули, что продолжают находиться в состоянии повышенной готовности и будут действовать в соответствии с решениями политического руководства страны.

Перемирие сроком на десять дней вступило в силу 17 октября в полночь по московскому времени. Этому предшествовал период интенсивных обстрелов северных районов Израиля, что усилило напряжённость накануне прекращения огня.

Ранее глава генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-лейтенант Эяль Замир отдал приказ привести войска в боевую готовность на случай возможного возобновления конфликта с Ираном.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше