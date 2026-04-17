Сбежавший из части рядовой зарезал контрактника при конвоировании в Петербурге

Военные следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении военнослужащего, который накануне был задержан после самовольного ухода из части. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в СУ Следственного комитета РФ.
— 15 апреля в Петрозаводске группа розыска нашла и задержала рядового, ранее сбежавшего из расположения воинской части. 16 апреля его везли обратно, и уже в Санкт-Петербурге, около 20:00, он отвлек конвоиров, достал нож и нанес одному из сопровождавших — контрактнику той же части — несколько ударов. Военнослужащий скончался на месте, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что подозреваемый после нападения попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Уголовное дело возбудили по статье об убийстве лица в связи с исполнением служебных обязанностей.
В январе в Ленинградской области полицейский выстрелил в колено военнослужащему, сбежавшему из госпиталя и оказавшему сопротивление при задержании. По предварительной информации, 17 января военный из Гатчины попал в госпиталь и на следующий день самовольно покинул его.
К поискам подключились сотрудники полиции после получения данных о том, что мужчина мог быть вооружен. Его обнаружили 20 января на окраине Коммунара с лезвием и перцовым баллончиком.