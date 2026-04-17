Сбежавший из части рядовой зарезал контрактника при конвоировании в Петербурге

— 15 апреля в Петрозаводске группа розыска нашла и задержала рядового, ранее сбежавшего из расположения воинской части. 16 апреля его везли обратно, и уже в Санкт-Петербурге, около 20:00, он отвлек конвоиров, достал нож и нанес одному из сопровождавших — контрактнику той же части — несколько ударов. Военнослужащий скончался на месте, — говорится в Telegram-канале ведомства.