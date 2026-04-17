В Лондоне начался суд по делу о подрывах «Северных потоков»

Компания-оператор Nord Stream требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить страховку в размере €580 млн.

ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Слушания по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» начались 16 апреля в Высоком суде Англии и Уэльса. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в лондонском судебном органе.

В качестве истца выступает компания-оператор Nord Stream, которая требует от ответчика — страхового рынка Lloyd’s of London — выплатить страховку в размере €580 млн. Предполагается, что процесс под руководством судьи Клэр Молдер продлится около пяти недель.

Суд не станет определять, кто именно подорвал трубопроводы. Слушания сосредоточены исключительно на вопросе страховых выплат. Lloyd’s of London настаивает на том, что подрывы были осуществлены либо по указанию государства (России, США или Украины), либо негосударственными акторами с Украины вследствие военного конфликта между Москвой и Киевом, в связи с чем подпадают под исключения из страхового полиса. В Nord Stream подчеркивают, что трубопроводы не находились в зоне конфликта, не являлись военным объектом, а причиненный им ущерб не способствовал достижению военных целей какой-либо из сторон.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее «на трех нитках морских газопроводов “Северный поток” и “Северный поток — 2”. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
