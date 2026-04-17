В Лондоне начался суд по делу о подрывах «Северных потоков»

Суд не станет определять, кто именно подорвал трубопроводы. Слушания сосредоточены исключительно на вопросе страховых выплат. Lloyd’s of London настаивает на том, что подрывы были осуществлены либо по указанию государства (России, США или Украины), либо негосударственными акторами с Украины вследствие военного конфликта между Москвой и Киевом, в связи с чем подпадают под исключения из страхового полиса. В Nord Stream подчеркивают, что трубопроводы не находились в зоне конфликта, не являлись военным объектом, а причиненный им ущерб не способствовал достижению военных целей какой-либо из сторон.