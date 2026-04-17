В Москве арестовали пенсионера, застрелившего сына из ружья во время ссоры

Суд в Москве арестовал мужчину, который застрелил из ружья сына во время ссоры. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в столичном ГСУ СК России.
— По ходатайству следователей обвиняемому в убийстве сына в центре Москвы судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, вечером 14 апреля 76-летний пенсионер, находясь в квартире дома в Товарищеском переулке, во время бытового конфликта выстрелил из ружья ИЖ-12 в 52-летнего сына. От полученных травм потерпевший умер на месте происшествия.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство».
Ранее сообщалось, что конфликт между пенсионером и его сыном в квартире дома в Товарищеском переулке в Москве вспыхнул из-за того, что мужчина упрекнул отца в том, что тот пьет алкоголь. Это привело к ссоре. Мужчина взял ружье и застрелил сына. Об этом рассказал осведомленный источник.
Соседи охарактеризовали семью как неблагополучную — из квартиры, по их словам, доносились крики и шум. По неподтвержденным данным, сын пенсионера имел судимость за наркоторговлю.