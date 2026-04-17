Рядовой ударил ножом конвоира в Петербурге после задержания: военного повторно арестовали за убийство

В Петербурге возбудили уголовное дело после ЧП в воинской части. Задержанный рядовой ударил ножом конвоира. Он скончался от полученных травм. Военного арестовали повторно, оповестили в пресс-службе Следственного комитета.
Как уточняется, в первый раз рядового задержали в Петрозаводске. Его обвиняли в самовольном оставлении воинской части. После второго инцидента рядовой проходит по пункту «б» части 2 статьи 105 УК РФ и подозревается в совершении убийства лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.
«Он отвлек внимание конвоиров, после чего нанес одному из них — военнослужащему по контракту этой же воинской части — серию ударов ножом», — уведомили в Следкоме.
Не менее резонансное дело развернулось вокруг военкора Алексея Земцова. Стало известно, что он хотел покончить с собой, однако ему не позволили близкие. Военкор хотел расстаться с жизнью из-за обвинений в дискредитации Вооруженных сил России. Он также пожаловался на якобы «давление со стороны командиров».