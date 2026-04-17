Брал и передавал: экс-инспектор ГИБДД из Приморья получил срок за коррупцию

Установлено, что в период с 2023 по 2024 год фигурант участвовал в передаче незаконного вознаграждения другому сотруднику — за регистрацию автомобилей без законных оснований. Общая сумма переданных средств составила 85 тысяч рублей.
Кроме того, бывший инспектор лично получил 78 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности и обеспечить беспрепятственное передвижение грузовых машин по территории Большого Камня и Шкотовского района.
Суд назначил наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей и запрет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением властных полномочий, сроком на три года.
Отдельно суд постановил конфисковать денежные средства, эквивалентные полученной взятке.
Приговор пока не вступил в законную силу. Уголовные дела в отношении других участников — взяткодателя и получателя — продолжают рассматриваться в суде.