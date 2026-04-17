Бывшего топ-менеджера «Роснано» обвиняют в мошенничестве на 1 млрд рублей

Суд в Москве заключил под стражу бывшего топ-менеджера «Роснано» Вахтерова.

Источник: Комсомольская правда

Суд отправил под стражу бывшего старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергея Вахтерова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб по уголовному делу превышает 1 млрд рублей. Об этом сообщает РБК.

Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вахтерову меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным правоохранителей, арест связан с делом о продаже долей «Роснано» в производителе химической продукции «Акрилан».

Согласно материалам дела, в 2019 году компания заказала оценку бизнеса у НАО «Евроэксперт», по которой стоимость предприятия была определена примерно в 1,4 млрд рублей, а доля «Роснано» — почти в 980 млн рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» принял решение о взыскании с Анатолия Чубайса и шести бывших руководителей компании почти 3,9 млрд рублей и 20,45 млн долларов. Суд полностью удовлетворил исковые требования.

Узнать больше по теме
«Роснано»: отечественный гигант в области нанотехнологий
«Роснано» — российская государственная корпорация, созданная для продвижения нанотехнологий и инновационных проектов в России. В материале разбираем, что это за фирма, какие цели она преследует, какие проекты реализует и какое значение корпорация имеет для России сегодня.
Читать дальше