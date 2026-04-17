Жителям Хабаровского края доступен предзаказ HUAWEI nova 15 в МТС

Хабаровск, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания) сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и флагманский HUAWEI nova 15. Новинки созданы для тех, кто ценит профессиональное качество фото, особенно портретов, интеллектуальные функции на базе ИИ и длительную автономную работу.
В период с 16 по 30 апреля на все модели серии действует специальная стартовая скидка 3 000 рублей.
Специальные цены на предзаказ в МТС:
— HUAWEI nova 15 Pro (512 ГБ) — 46 990 ₽ (мятный, лавандовый, белый, чёрный).
— HUAWEI nova 15 Pro (256 ГБ) — 41 990 ₽ (мятный, лавандовый, белый, чёрный).
— HUAWEI nova 15 (512 ГБ) — 38 990 ₽ (мятный, белый, чёрный).
— HUAWEI nova 15 (256 ГБ) — 33 990 ₽ (мятный, белый, чёрный).
«Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что HUAWEI nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», — комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
О серии HUAWEI nova 15.
Впервые в линейке nova, в модели HUAWEI nova 15 Pro, обе камеры — основная и фронтальная — оснащены ультрареалистичными объективами. Технология использует анализ до 1,5 млн спектральных каналов, что позволяет с беспрецедентной точностью передавать оттенки кожи и мельчайшие детали. Портретный ультраобъектив 50 МП создаёт снимки студийного уровня, сохраняя естественную текстуру и глубину.
Умные функции ИИ помогают выбрать лучший кадр, удалить лишние объекты с фото и управлять смартфоном жестами (прокрутка, скриншот). Технология двустороннего шумоподавления обеспечивает чистоту передачи голоса во время разговоров.
Модель отличается лаконичным молодежным дизайном. HUAWEI nova 15 Pro обладает в корпусе из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 — из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам.
Дисплеи с пиковой яркостью до 4000 нит гарантируют чёткое изображение даже на солнце. Мощные аккумуляторы (6500 мА·ч в Pro и 6000 мА·ч в базовой модели) в паре с быстрой зарядкой HUAWEI SuperCharge 100 Вт минимизируют время «простоя» у розетки.
Реклама.
ПАО «МТС».
erid: 2VtzqxQScKh.