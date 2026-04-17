В Новосибирске судят девушку-водителя за сбитую 75-летнюю пенсионерку

В Новосибирске судят девушку-водителя за сбитую пенсионерку. ДТП произошло днем 7 февраля 2025 года возле дома по улице Бориса Богаткова.
По данным прокуратуры, 28-летняя девушка за рулем «Хонда Фит» не уступила дорогу пенсионерке на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила ее. Прохожие вызвали скорую. 75-летнюю пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.
— Девушка ранее не была судима, является самозанятой, водила автомобиль всего три года. Водитель заявила, что тормозила перед пешеходным переходом, но ей помешал гололед. Вину она признала, приходила в больницу. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде, — сообщила КП-Новосибирск Жанна Леонова, старший помощник прокурора Октябрьского района.