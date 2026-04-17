Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске судят девушку-водителя за сбитую 75-летнюю пенсионерку

Бабушка получила тяжелые травмы.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске судят девушку-водителя за сбитую пенсионерку. ДТП произошло днем 7 февраля 2025 года возле дома по улице Бориса Богаткова.

По данным прокуратуры, 28-летняя девушка за рулем «Хонда Фит» не уступила дорогу пенсионерке на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила ее. Прохожие вызвали скорую. 75-летнюю пострадавшую увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью.

— Девушка ранее не была судима, является самозанятой, водила автомобиль всего три года. Водитель заявила, что тормозила перед пешеходным переходом, но ей помешал гололед. Вину она признала, приходила в больницу. Дело рассматривается в Октябрьском районном суде, — сообщила КП-Новосибирск Жанна Леонова, старший помощник прокурора Октябрьского района.