В Хабаровском крае водитель без прав приговорён к 6 годам колонии за смерть пассажира

Будучи пьяным, он врезался в дерево.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Бикине осужден водитель, по вине которого погиб пассажир, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло днем 25 декабря 2023 года в селе Лесопильное. Водитель «Ниссан Теана», не имеющий прав и будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево на улице Первомайской. Пассажир погиб на месте аварии, а водителя госпитализировали с травмами.

— Подсудимый не признал вину и от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным в нарушение лицом в состоянии опьянения, не имеющим права управления, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пассажира (п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Он приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению водительских прав на 2,5 года. В пользу сестры погибшего по гражданскому иску суд взыскал 1 млн рублей.

Напомним, три человека погибли за минувшие выходные на дорогах Хабаровского края.