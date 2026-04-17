В Хабаровском крае водитель без прав приговорён к 6 годам колонии за смерть пассажира

ДТП произошло днем 25 декабря 2023 года в селе Лесопильное. Водитель «Ниссан Теана», не имеющий прав и будучи пьяным, не справился с управлением и врезался в дерево на улице Первомайской. Пассажир погиб на месте аварии, а водителя госпитализировали с травмами.