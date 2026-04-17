Во Владивостоке задержали подозреваемых в нелегальной передаче 6 тысяч SIM-карт для обзвонов мошенников

Оперативники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали во Владивостоке двух новых участников преступной группы. Их подозревают в незаконной передаче абонентских номеров с нарушением требований российского законодательства в сфере связи, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
«В отношении задержанных следователем ОМВД России по городу Сосновый Бор Ленинградской области возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 274.4 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу. Предварительное расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, расследование началось после ликвидации в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге стационарного технического центра, использовавшегося мошенниками для массовых звонков. Через этот узел ежедневно проходило до 30 тысяч звонков, в том числе со стороны Украины. Преступная деятельность приносила группе около 2000 долларов в неделю. Тогда были задержаны двое: один отвечал за установку и маскировку GSM-шлюзов, второй — за удалённую настройку оборудования и техническую поддержку.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий полиция установила причастность ещё двух лиц. Один из них, используя своё служебное положение в телекоммуникационной сфере, оформлял SIM-карты на посторонних. Второй активировал эти симки и передавал их участникам преступной схемы.
При обысках у задержанных изъяли мобильные телефоны и более 6000 SIM-карт от различных операторов. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье 274.4 УК РФ («Неправомерный оборот средств связи»). Они заключены под стражу. Расследование продолжается.