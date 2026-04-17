Во Владивостоке задержали подозреваемых в нелегальной передаче 6 тысяч SIM-карт для обзвонов мошенников

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, расследование началось после ликвидации в ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге стационарного технического центра, использовавшегося мошенниками для массовых звонков. Через этот узел ежедневно проходило до 30 тысяч звонков, в том числе со стороны Украины. Преступная деятельность приносила группе около 2000 долларов в неделю. Тогда были задержаны двое: один отвечал за установку и маскировку GSM-шлюзов, второй — за удалённую настройку оборудования и техническую поддержку.