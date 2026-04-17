В Красноярском крае за сутки потушили 13 пожаров

В Норильске при пожаре погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили 13 пожаров, один человек погиб. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Так, накануне в Норильске на улице Строителей вспыхнула квартира в пятиэтажном доме. По лестничным маршам пожарные вывели из здания трех местных жителей. Площадь возгорания составила три «квадрата».

В комнате на кровати спасатели обнаружили тело мужчины. Предварительная причина случившегося — неосторожность при курении.

На оказание помощи при ДТП сотрудники ведомства выезжали четыре раза. Происшествий на воде специалисты не зафиксировали.