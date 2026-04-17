Кирпич упал на голову ребенка в Карагандинской области: мама мальчика рассказала о его состоянии

Жительница Карагандинской области рассказала о состоянии своего трехлетнего сына, на голову которому упал кирпич, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Пострадавшего малыша перевезли из Ботакары в Караганду. В настоящее время он находится в реанимации без сознания, но его состояние стабилизировалось.

«Его состояние сейчас стабильно тяжёлое, врачи пока не дают никаких прогнозов. Мы надеемся на самое лучшее, что он поправится и вернётся к нормальной жизни. Хотим, чтобы виновные понесли своё наказание по закону», — поделилась мама мальчика, Сабина Куапова.

Напомним, несчастный случай произошёл в посёлке Ботакара, который находится в 60 километрах от Караганды. Малыш гулял с отцом вдоль Дома культуры, когда на него рухнула часть облицовки. У ребёнка был повреждён череп, его экстренно прооперировали. В райцентр прибыли карагандинские хирурги. Когда состояние мальчика стабилизировалось, его перевезли в областную детскую больницу.

В полиции уже завели уголовное дело.