Кирпич упал на голову ребенка в Карагандинской области: мама мальчика рассказала о его состоянии

Напомним, несчастный случай произошёл в посёлке Ботакара, который находится в 60 километрах от Караганды. Малыш гулял с отцом вдоль Дома культуры, когда на него рухнула часть облицовки. У ребёнка был повреждён череп, его экстренно прооперировали. В райцентр прибыли карагандинские хирурги. Когда состояние мальчика стабилизировалось, его перевезли в областную детскую больницу.