Пропавшего в Актюбинской области мальчика начали искать в России

Масштабные поиски 10-летнего Мансура Саматова продолжаются
Уже восемнадцатые сутки идут масштабные поиски 10-летнего Мансура Саматова. В операции участвуют 139 человек: спасатели, военные и водолазы.
Последние новости:
Спасатели проверили русло реки Илек до границы с Россией.
Привлечены коллеги из МЧС Оренбургской области.
Администрация Акбулакского района также участвует в поисках.
Поиски ведутся круглосуточно.
Самая сложная часть — работа водолазов из-за сильного течения и плохой видимости.
Акимат организовал горячее питание для участников.
В школах усилили меры профилактики после случившегося.
Что произошло:
10-летний Мансур Саматов пропал 29 марта. Вместе с друзьями он отправился к реке в селе Сарыжар. По словам других детей, Мансур поскользнулся и упал в воду. Поиски начались сразу же.
Жители села, волонтеры, спасатели, военные и полиция искали ребенка на земле и с воздуха. Но местонахождение Мансура до сих пор не установлено.