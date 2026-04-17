Пропавшего в Актюбинской области мальчика начали искать в России

В Актюбинской области уже больше 18 дней не могут найти 10-летнего Мансура Саматова. Поиски ребенка вышли за пределы страны, передает телеканал «Астана».

Источник: Nur.kz

Масштабные поиски 10-летнего Мансура Саматова продолжаются

Уже восемнадцатые сутки идут масштабные поиски 10-летнего Мансура Саматова. В операции участвуют 139 человек: спасатели, военные и водолазы.

Последние новости:

  • Спасатели проверили русло реки Илек до границы с Россией.

  • Привлечены коллеги из МЧС Оренбургской области.

  • Администрация Акбулакского района также участвует в поисках.

  • Поиски ведутся круглосуточно.

  • Самая сложная часть — работа водолазов из-за сильного течения и плохой видимости.

  • Акимат организовал горячее питание для участников.

  • В школах усилили меры профилактики после случившегося.

Что произошло:

10-летний Мансур Саматов пропал 29 марта. Вместе с друзьями он отправился к реке в селе Сарыжар. По словам других детей, Мансур поскользнулся и упал в воду. Поиски начались сразу же.

Жители села, волонтеры, спасатели, военные и полиция искали ребенка на земле и с воздуха. Но местонахождение Мансура до сих пор не установлено.